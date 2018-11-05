بدء تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران

دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ اليوم الاثنين، وتستهدف على وجه التحديد قطاعي الطاقة والاقتصاد.



وذكرت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية أنه بعد ستة أشهر على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي مع إيران الموقع في 2015، أكدت واشنطن إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران ابتداء من اليوم الاثنين.



كان الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعون على الاتفاق النووي مع إيران، والذي يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، قد أبدوا أسفهم للقرار الأمريكي الأخير.

