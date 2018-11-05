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أخبار العالم

سكاي نيوز: الجيش البريطاني يفتح أبوابه للأجانب خارج البلاد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:45 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت قناة (سكاي نيوز عربية) اليوم الاثنين بأن الجيش البريطاني سيسمح للأجانب الذين يعيشون خارج المملكة المتحدة، بالانضمام إليه، حيث سيتم إلغاء متطلبات الإقامة في البلاد من أجل الخدمة في القوات المسلحة .

وذكرت القناة أن الجيش البريطاني يأمل من وراء هذه الخطوة في تجنيد 1350 فردا إضافيا من الخارج كل عام من أجل الانضمام للقوات البحرية والجوية والمشاة في ظل النقص في عدد الجنود من الرجال والنساء على السواء.

وكان يشترط في من يتقدم إلى الخدمة العسكرية في بريطانيا أن يكون مقيما في البلاد لمدة 5 سنوات على الأقل .

وكان تقرير للمكتب الوطني في بريطانيا قد كشف في أبريل الماضي أن الجيش يعاني من عجز بنسبة 5.7 % وأن هناك حاجة إلى 8200 جندي منتظم و2400 مهندس لملء "أكبر فجوة في الجيش خلال عقد من الزمن".
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