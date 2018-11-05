فى ذكرى رحيله.. معلومات لا تعرفها عن الفريق مرتجي رجل السياسة والرياضة

يوافق اليوم الاثنين ذكرى رحيل الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، ووالد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وعضو لجنة الأندية بالفيفا، حيث وافته المنية فى الخامس من نوفمبر عام 2013.



الفريق مرتجى من مواليد ٥ مايو عام ١٩١٦تخرج الفريق مرتجي في الكلية الحربية عام 1937، وتدرج في الترقي حتى وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد، كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش.



كما تولى قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 1963 حتى 1965، وحصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن في أبريل من عام 64 ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن في عام 1966.



كان الفريق أول مرتجى قائد للجبهة الشرقية في حرب عام ١٩٦٧، وتعد رسالته الأولى التي وجهها لقواته في الثاني من يونيو عام 1967 من الوثائق المهمة المنشورة على نطاق واسع حاليا، ويعتبرها البعض دليلا على أن حالة ضباط وجنود الجيش المصري كانت مخالفة تماما لما يحدث بين كبار القادة والمسئولين.



يعد من الرجال العسكريين المميزين حيث قالوا عنه إنه رجل كل العصور ذاق حلاوة الانتصار ومرارة الانكسار وشارك في عدة حروب ويعد من أبرز قادة القوات البرية.



وبعد التقاعد تولى رئاسة النادي الأهلي في الستينيات والسبعينيات، وهو الرئيس التاسع للنادي الأهلي، وتولى أول مرة يوم 15 ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو 1967، ثم فترة ثانية من 8 نوفمبر عام 1972 حتي 12 ديسمبر 1980، حيث أفنى عمره في محراب الأهلي وحب الفريق الأحمر.