مستشار المفتي: الرجل لا يختار من النساء فى الدنيا إلا الزوجة.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المرأة فى الإسلام تتنوع ما بين الأم والأخت والجدة والزوجة وليس لها الاختيار من هؤلاء إلا الزوجة.



وأضاف، عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن الزوجة ركن أساسى فى الحياة الزوجية كالرجل تماما، منوها أن المسئولية تتوجب التكليف والتكليف يوازيه التشريف، فشرف المرأة يأتى من كثرة المسئولية الملقاة على عاتقها.



وأشار إلى أن من تشريف المرأة أن الرجل هو الذي يطلبها للزواج من داخل بيتها وأمام أهلها.



