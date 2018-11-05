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اقتصاد

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم 5-11-2018

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
آية الجارحي
شهدت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، اليوم، الاثنين 5 نوفمبر 2018، استقرارا نسبيا، حيث استقر سعر صرف الريـال السعودي نحو 4.7615 جنيه للشراء، و4.7870 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.7817 جنيه للشراء، و59.1324 جنيه للبيع متراجعا 4 قروش، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8619 جنيه للشراء و4.8891 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.
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