أسعار العملات العربية في البنوك اليوم 5-11-2018

شهدت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، اليوم، الاثنين 5 نوفمبر 2018، استقرارا نسبيا، حيث استقر سعر صرف الريـال السعودي نحو 4.7615 جنيه للشراء، و4.7870 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.7817 جنيه للشراء، و59.1324 جنيه للبيع متراجعا 4 قروش، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8619 جنيه للشراء و4.8891 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.

