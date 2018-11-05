مباحث البحيرة تكشف لغز العثور على جثة سائق بترعة النوبارية

تمكن رجال مباحث البحيرة من كشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة النوبارية، أمام عزبة الكلاف بدائرة مركز أبو المطامير وتوصلت المباحث إلى أن صاحب الجثة سائق خرج للعمل بسيارته، وقام باستدراجه ميكانيكى وشقيقه باستدراجه بدعوى توصيلهما إلى مركز أبو المطامير مقابل مبلغ مالى وبالطريق، قام المتهم الأول بخنق المجني عليه وقاما بالتخلص من جثته بإلقائها بترعة النوبارية .





وترجع أحداث الجريمة إلى تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطي أبوالمطامير، بشأن العثور على جثة لشخص ذكر ( مجهول الهوية) في العقد الرابع من العمر طوله حوالي 170 سم قمحي البشرة ذو شعر أسود قصير ولحية خفيفة وشارب .. يرتدى كامل ملابسه ( قميص أسود × رصاصي ، بنطال جينز بني اللون ، أسفلهما ملابس داخلية بيضاء) بمياه ترعة النوبارية أمام عزبة الكلاف / دائرة المركز ووجود ( كدمة بالعين اليسرى دون إصابات ظاهرية أخرى ) ونقل الجثة لمشرحة مستشفى أبوالمطامير العام وندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة وتصوير الجثة ورفع بصماتها والنشر عنها.





وتوصلت جهود البحث والتحرى إلى تحديد شخصية المتوفى المدعو أيمن م م م40 سنة سائق ومقيم العامرية بالإسكندرية، وتعرُف كل من طارق شقيق المجنى عليه، وزوجته نهى أ ع على جثة المذكور. وأضافا أنه كان قد خرج للعمل بتاريخ 29 المنقضى بالسيارة التى يعمل عليها (ميكروباص صغير) ماركة سوزوكى نبيتى اللون 1149158( تم النشر عنها ) وكف البحث عن المذكور.





أسفرت الجهود إلي تحديد مرتكبى الواقعة كل من : المدعو رأفت ص ف ع 23 سنة ميكانيكى،شقيقه ياسر 16 سنة ميكانيكى مقيمان قرية جناكليس بدائرة المركز .





وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين بعدة مأموريات بمحل إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما السيارة المُشار إليها قيادة المجنى عليه.



