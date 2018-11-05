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ديني

مستشار المفتي يكشف عن أهم أسباب انتشار الطلاق

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:43 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، إن من الأسباب الكبرى فى ظاهرة الطلاق، هو عدم معرفة الأزواج بأهمية الزوجة فى البيت وأنها هى السكن والتى تحافظ على البيت.

وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن الأزواج لا يعرفون قيمة الزوجة إلا بعد فقدانها بالطلاق، منوها أن نسبة غير قليلة من المترردة على دار الإفتاء من الأزواج والزوجات ويشتكون من خلافات بينهما، يكون السبب فيها عدم معرفة الزوج بأهمية الزوجة فى البيت.

وأشار إلى أن هناك موروثا ثقافيا قديما يرى أن الزوجة لا فائدة منها وكأنها قطعة أثاث قديمة أو أنها عبدة عند زوجها أو أنها لمجرد المتعة فى البيت.
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