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رياضة

موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود بالدورى والقنوات الناقلة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:47 ص
الزمالك وحرس الحدود
الزمالك وحرس الحدود
عمرو الحلوانى
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة مهمة، مساء اليوم "الاثنين"، أمام حرس الحدود بملعب بتروسبورت ضمن مباريات الـ13 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الفريق الأبيض المركز الأول بعد خوض 9 مباريات برصيد 20 نقطة بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط جمعها من 11 مباراة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء، وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون سبورت ونايل سبورت.

ويسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لمواصلة مسيرة الانتصارات بالدوري الممتاز بعد الفوز على وادى دجلة ليحافظ على صدارة المسابقة، خاصة بعد تعادل الإنتاج الحربى الأخير مع سموحة، ليبتعد نسبيا عن المنافسة.

وحرص المدير الفنى للفريق الأبيض على عقد جلسات مستمرة مع لاعبيه لعلاج السلبيات والأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباراة دجلة السابقة، خاصة إهدار الفرص السهلة، حيث قام الخواجة بتدريب المهاجمين بشكل خاص على ضرورة استغلال الفرص.

وفي سياق متصل، يسعى فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري للفوز اليوم على المارد الأبيض لتصحيح الأوضاع بعد احتلاله المركز الـ 17 وتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الدورى.

وطالب المدير الفني لاعبيه خلال بمواصلة تقديم عروض جيدة خاصة أن الفريق لم يتعرض للخسارة خلال آخر 3 مباريات، بينما يغيب عن صفوف حرس الحدود أمام الزمالك المهاجم أحمد عبد الظاهر، لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى.
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