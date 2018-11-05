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اقتصاد

الإسكان: مد ساعات العمل بمكاتب البريد لبيع كراسات شروط للإعلان العاشر

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:53 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن شراء كراسات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، مازال يشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، حيث يتوافد يوميًا الراغبون فى الحجز بأعداد كبيرة على مكاتب البريد المميكن المتوافر بها الكراسات لشرائها، والتعرف على شروط الإعلان العاشر استعدادًا للتقديم بداية من الأربعاء المقبل.

وأشارت إلى أن هذا التوافد المُتزايد تطلب زيادة الكم المُتاح من كراسات الشروط المطبوعة الخاصة بالإعلان العاشر لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك تلبية لجميع طلبات المواطنين، حيث تم بيع ما يزيد على 26 ألف كراسة أمس فقط من إجمالي 58 ألف كراسة تم بيعها منذ بداية سحب الكراسات.

وأوضحت أنه تمت زيادة ساعات العمل بكافة مكاتب البريد الُمميكن على مستوى المحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، والتي يبدأ العمل بها من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء، وذلك من خلال 160 مكتب بريد مميكن، أو حتى الانتهاء من بيع الكراسة لآخر مواطن متواجد داخل مكاتب البريد.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن الصندوق سيوفر إتاحة بيع الكراسات طوال فترة الإعلان التي تنتهي في منتصف ديسمبر المقبل، مشيرةً إلى أنه لا يوجد أسبقية في حجز الوحدات المطروحة، سواء لمن يشترى الكراسة فى اليوم الأول أو يشتريها فى اليوم الأخير، الكل سواء، مشيرة إلى أن من يرغب في مزيد من التفاصيل الخاصة بمواقع مكاتب البريد وتوقيتات العمل والمشروعات المطروحة الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.
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