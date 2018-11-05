ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أمطار غزيرة في الدقهلية تتسبب في عزوف الطلاب عن المدارس

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
همت الحسينى
شهدت محافظة الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، طقس سيئ وغير مستقر مع برودة شديدة ، وانخفاض فى درجات الحرارة، أسفرت عن سقوط أمطار غزيرة بشكل مفاجئ على أنحاء المحافظة مع رياح شديدة باردة اجتاحت المراكز والقرى.

فيما خرج المواطنين، الى عملهم رغم الجو وغزارة الأمطار، وقل عدد الطلاب ولم يذهبوا لمدارسهم وأغلق عدد من الباعة محالهم التجارية، كما امتلأت الشوارع بالمياه وقام رؤساء الأحياء بإنزال سيارات الشفط بالمناطق لسحبها منذ قليل.
loading...

ترشيحاتنا

صيدلي بكفر الدوار يقتل عمه ويصيب زوجته وابنته بسبب الميراث

ليفربول يوجه رسالة حماسية لـ محمد صلاح قبل مواجهة ريد ستار

تعرف على تفاصيل مسلسل أحمد السقا الجديد.. فيديو

شعراوي يتفقد أعمال تطوير السوق القديم بمدينة شرم الشيخ

التموين تكشف آخر موعد لوقف صرف مقررات البطاقات الموجود بها أخطاء

عاد إلى منزله بعد شهرين من وفاته

إيمي سلطان تروي تفاصيل تحولها من مهندسة إلى راقصة

إحالة 6 من إدارتي مطاي التعليمية والصحية للمحاكمة لانضمامهم لجماعة إرهابية

خالد مرتجي يحيي ذكرى رحيل والده بكلمات مؤثرة

مفاجأة مدوية.. التحقيق مع أجيري مدرب المنتخب أمام القضاء الإسباني

سعوديون يكرمون مصريا قرر العودة للوطن بعد 35 عاما عمل.. فيديو

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

فيديو

مسئولة برامج الشباب بأوغندا: يجب تدريس الحماية من الإنترنت للأطفال..فيديو
طريقة عمل الفراخ المشوية بالروزماري مع الشيف هالة فهمي
Bohemian Rhapsody للممثل المصري رامي مالك يتصدر البوكس أوفيس..فيديو
المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟