أمطار غزيرة في الدقهلية تتسبب في عزوف الطلاب عن المدارس

شهدت محافظة الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، طقس سيئ وغير مستقر مع برودة شديدة ، وانخفاض فى درجات الحرارة، أسفرت عن سقوط أمطار غزيرة بشكل مفاجئ على أنحاء المحافظة مع رياح شديدة باردة اجتاحت المراكز والقرى.



فيما خرج المواطنين، الى عملهم رغم الجو وغزارة الأمطار، وقل عدد الطلاب ولم يذهبوا لمدارسهم وأغلق عدد من الباعة محالهم التجارية، كما امتلأت الشوارع بالمياه وقام رؤساء الأحياء بإنزال سيارات الشفط بالمناطق لسحبها منذ قليل.