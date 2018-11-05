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تعليم

قبول تبرع مواطن بأرض لإقامة مدرسة بقرية كفر أيوب سليمان فى بلبيس

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
وافق محافظ الشرقية على قبول التبرع المقدم من المواطن "السيد إبراهيم محمد على" بقطعة أرض على مساحة 10 قراريط بناحية كفر أيوب سليمان التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها لخدمة أهالي القرية .

وكلف المحافظ مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام باتخاذ الإجراءات القانونية لقبول التبرع ومخاطبة الجهات المعنية للاستفادة من الأرض وإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها تلبية لرغبة المتبرع ولخدمة أهالي القرية.

كان محافظ الشرقية قد استقبل بمكتبه بديوان عام المحافظة المواطن المتبرع بقطعة الأرض مقدما له الشكر والامتنان على تبرعه الكريم ولفتته الطيبة لخدمة أهالي القرية بإقامة مدرسة تعليم أساسي لهم تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا .

وأشاد محافظ الشرقية بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة في تقديم أوجه الدعم و المساندة لإقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع و الفائدة على أبناء المحافظة.
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