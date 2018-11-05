تشريعية البرلمان تناقش عددا من القرارات الجمهورية.. اليوم

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى اجتماعها اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018/2021 والموقع في القاهرة بتاريخ 29 إبريل 2018.



وبحسب جدول عمل اللجنة اليوم ستناقش أيضا ، قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7 يونيو 2018.



