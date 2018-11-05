طلاب تربية بنها ينظمون يوما ترفيهيا لمستشفى 57357..صور

نظم طلاب عشيرة جوالة كلية التربية بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة زيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357



وقالت الدكتورة إيمان عبدالحق القائم بأعمال عميد كلية التربية ان طلاب الكلية نظموا يوما ترفيهيا للأطفال داخل مستشفى 57357 بهدف إدخال البسمة والسرور عليهم، موضحة أن طلاب الكلية قاموا بزيارة الأطفال المرضى وتوزيع الهدايا عليهم مشيدة بما يتلقاه الأطفال من علاج وبالروح المعنوية المرتفعة لديهم.

