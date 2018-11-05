في ذكرى ميلاد معالي زايد.. تعرف على عدد زيجاتها ومؤهلها الدراسي

بين ذكرى وفاتها وميلادها 5 أيام، ففي الخامس من شهر نوفمبر عام 1953 ولدت الفنانة معالي زايد، وفي العاشر من نوفمبر عام 2014 رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان.



تخرجت معالي زايد من كلية الفنون التطبيقية وبعدها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتنمية موهبة التمثيل، شكلت ثنائيا نجاحا ومميزا مع النجم محمود عبد العزيز في السينما ومن أهم أفلامهما "سيداتي آنساتي" و"الشقة من حق الزوجة".



تزوجت معالي زايد مرتين، الأولى من مهندس والزيجة استمرت 3 سنوات فقط، ثم تزوجت من طبيبها الخاص وانفصلت عنه عام 1992.



