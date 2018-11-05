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محافظات

شباب تلبانة يشارك في حملة شارك ونظف بالشرقية..صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي - احمد النشوقي
نظم مركز شباب قرية تلبانة التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح معسكرًا شبابيًا تحت شعار "شارك ونظف" بمشاركة عدد من شباب القرية وتم تنظيف مدخل مركز الشباب ودهان الأعمدة وذلك تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

من جانبه أكد سمير الصعيدي أحد أعضاء مركز شباب قرية تلبانة أن مجلس الإدارة بالتعاون مع شباب القرية قام بإصلاح الكشافات الخاصة بالملعب وتركيب 14 كشافا (ليد 150 وات) بتبرع من أحد أعضاء مجلس النواب كما تم تزيين الملعب لاستقبال أبناء القرية.

جدير بالذكر أن "حملة شارك ونظف" تم إطلاقها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية والهدف منها تنظيف وتجميل ومشاركة المجتمع المدني في تطوير القري ومراكز الشباب والشوارع المختلفة.
شباب تلبانة يشارك في حملة شارك ونظف بالشرقية..صور
شباب تلبانة يشارك في حملة شارك ونظف بالشرقية..صور
شباب تلبانة يشارك في حملة شارك ونظف بالشرقية..صور
شباب تلبانة يشارك في حملة شارك ونظف بالشرقية..صور
شباب تلبانة يشارك في حملة شارك ونظف بالشرقية..صور
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