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محافظات

شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:36 ص
شاب سيناوي
شاب سيناوي
ايمن محمد
وثق شاب بدوى ، بسانت كاترين التراث البدوى القديم بتابلوهات ، لصور الرعى والسيدات البدويات والمشغولات اليدوية السيناوية ومناظر الطبيعة الخلابة من جبال موسى، وسانت كاترين وحبل المناجاة والوادى المقدس طوى صور تحكى تاريخ سانت كاترين.

يقول الشاب رمضان احمد الجبالى، إن الطبيعة في سيناء تجذب إلى الإبداع وخاصة التراث القديم، مشيرا إلى أن التابلوهات تعتمد على التراث السينائى القديم.

وأوضح أن يقوم بجمع الصور والرسومات التى تعبر عن حياة البادية والطبيعة فى سانت كاترين وبروازها في مشغولات يدوية سيناوية مشيرا إلى أن تلك التابلوهات تجذب كل من يراها من السياح.

وأكد الجبالى أنه يتمنى أن يقيم معرضا كبيرا للتراث البدوى، والسيناوى يجمع حياة البادية والطبيعة الخلابة بسانت كاترين.
شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور
شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور
شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور
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