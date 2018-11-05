تنفيذ 24 قرار إزالة فى حملة مكبرة بمرسى مطروح.. صور

شن مجلس مدينة مطروح بالتعاون مع الأجهزة الامنية بالمحافظة, حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي بالمدينة.



واسفرت الحملة تنفيذ 24 قرار ازالة بمدينة مرسى مطروح بمساحة 14 ألف متر خلف أرض جامعة مطروح بالكيلو 10 .



ووجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح لكافة رؤساء المدن والمراكز بسرعة إزالة التعديات على حرم الطريق و الانتهاء من تنفيذ قرارات إزالة التعديات ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي الدولة وردع المعتدين عليها وفرض سلطة القانون على الجميع دون أي استثناءات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة واليومية لملفات القمامة والنظافة حتى يشعر بها المواطن البسيط .