انطلاق الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني للطاقة

تعقد الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني، في مجال الطاقة بمدينة القاهرة، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2018، تحت شعار "طريق واحد حزام واحد: فرص استثمارية واعدة"، وبتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية (أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء) ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بمصر، والهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية وذلك في إطار الفعاليات المقامة تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني.



وفي هذا الصدد، أشار السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، إلى أهمية هذا الحدث لتزامنه مع الاهتمام العالمي والإقليمي بالطاقة بشكل عام والمستدامة بشكل خاص ، مشيدا بالتحضيرات الجارية والجهد المبذول لعرض مجموعة من أوراق العمل خلال المؤتمر تدور حول محاوره الخمس وهي: الكهرباء والربط الكهربائي، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المستدامة، الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفرص الاستثمار في مجال الطاقة.



وأكد بأن هذه الدورة تأتي بعد العديد من الانجازات التي قام بها الجانبان منذ عقد الدورة الأولى لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بالصين 2008، والتي تعقد مرة كل عامين بالتناوب بين الدول العربية والصين، وأهمها التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز تدريبي عربي صيني للطاقة النظيفة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الصينية حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مما يعطي دفعة كبيرة للتعاون البنَّاء بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الصينية إلى المنطقة العربية.



وأوضح أن هذه الدورة تتميز بتزامنها مع عقد الاجتماع 34 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي سيشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء الأعضاء في المكتب.