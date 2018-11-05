ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الأسترالي رودي براوننج بطلا العالم في مسابقة الطيران بدون طيار

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:33 ص
رودي براوننج
رودي براوننج
أماني إبراهيم
توج الأسترالي رودي براوننج بلقب بطل العالم في بطولة العالم للسباقات بدون طيار، والتي أقيمت في مدينة شنتشن الصينية.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 15 عاما، على أكثر من 127 منافسا من جميع الأعمار من جميع أنحاء العالم، وفاز باللقب أمس الأحد، حيث انتهت البطولة التي استغرقت أربعة أيام، وفقًا لـ"abc".

وقال منظمو الحدث، الاتحاد الدولي للملاحة الجوية، المعروف أيضا باسم الاتحاد العالمي للرياضات الجوية، إن براوننج سيحصل على شيك بقيمة 24 ألف دولار إلى جانب فوزه بالميدالية الذهبية.

وخرج براوننج المباراة النهائية أمام أكثر من عشرة آلاف مشجع بدون طيار في استاد شينزين يونيفيرسيايد سنتر، وبهذا فازت أستراليا بلقب البطولة على السويد وكوريا الجنوبية اللتين حصلتا على الميداليات الفضية والبرونزية على التوالي.

وفي السباق بدون طيار، يرتدي كل طيار نظارة فيديو مرتبطة بكاميرا على متن الطائرة التي بدون طيار، ويتوجب عليهم متابعة المسار بأعينهم، وفي مسابقة هذا العام اضطر الطيارون إلى اجتياز المسار بطول 650 مترا وكان مصما على شكل عقدة صينية.

رودي براوننج رودي براوننج
رودي براوننج رودي براوننج
رودي براوننج رودي براوننج
loading...

ترشيحاتنا

أول رد فعل إيراني على العقوبات الأمريكية عقب دخولها حيز التنفيذ

Bohemian Rhapsody للممثل المصري رامي مالك يتصدر البوكس أوفيس..فيديو

8 فرق تقترب من حسم التأهل المبكر من الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا

عاد إلى منزله بعد شهرين من وفاته

الزمالك يسعى لاقتناص نقاط حرس الحدود اليوم

علامات انتبهي لها.. مؤشر لحاجتك لطرد السموم من الجسم

أميتاب باتشان يعود إلى القاهرة بعد غياب 18 عاما

أسعار حفل عمر خيرت في الموسيقى العربية اليوم تثير الجدل

اليوم.. محاكمة بديع و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالروزماري مع الشيف هالة فهمي

صيدلي بكفر الدوار يقتل عمه ويصيب زوجته وابنته بسبب الميراث

موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود بالدورى والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

فيديو

مسئولة برامج الشباب بأوغندا: يجب تدريس الحماية من الإنترنت للأطفال..فيديو
طريقة عمل الفراخ المشوية بالروزماري مع الشيف هالة فهمي
Bohemian Rhapsody للممثل المصري رامي مالك يتصدر البوكس أوفيس..فيديو
المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟