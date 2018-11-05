الأسترالي رودي براوننج بطلا العالم في مسابقة الطيران بدون طيار

توج الأسترالي رودي براوننج بلقب بطل العالم في بطولة العالم للسباقات بدون طيار، والتي أقيمت في مدينة شنتشن الصينية.



وفاز اللاعب البالغ من العمر 15 عاما، على أكثر من 127 منافسا من جميع الأعمار من جميع أنحاء العالم، وفاز باللقب أمس الأحد، حيث انتهت البطولة التي استغرقت أربعة أيام، وفقًا لـ"abc".



وقال منظمو الحدث، الاتحاد الدولي للملاحة الجوية، المعروف أيضا باسم الاتحاد العالمي للرياضات الجوية، إن براوننج سيحصل على شيك بقيمة 24 ألف دولار إلى جانب فوزه بالميدالية الذهبية.



وخرج براوننج المباراة النهائية أمام أكثر من عشرة آلاف مشجع بدون طيار في استاد شينزين يونيفيرسيايد سنتر، وبهذا فازت أستراليا بلقب البطولة على السويد وكوريا الجنوبية اللتين حصلتا على الميداليات الفضية والبرونزية على التوالي.



وفي السباق بدون طيار، يرتدي كل طيار نظارة فيديو مرتبطة بكاميرا على متن الطائرة التي بدون طيار، ويتوجب عليهم متابعة المسار بأعينهم، وفي مسابقة هذا العام اضطر الطيارون إلى اجتياز المسار بطول 650 مترا وكان مصما على شكل عقدة صينية.



