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رياضة

الكاف يعقد اجتماعا اليوم بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:38 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
يعقد الاتحاد الإفريقى اليوم اجتماعا عاجلا من أجل بحث كل ما يدار حول مباراة الأهلى والترجى المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إطار لقاء إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن يناقش الكاف اليوم الشكوى الرسمية التى تقدم بها الاتحاد التونسى والذى طالب خلالها بإيقاف وليد أزارو مهاجم الأهلى بعد أن مزق التيشيرت الخاص به،إلى جانب مناقشة شكوى الجانب التونسى الخاصة بإيقاف الحكم الجزائرى مهدى عبيد الذى أدار مباراة الذهاب بين الأهلى والترجى.

وكان الأهلى نجح فى الفوز على حساب الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب برج العرب مساء الجمعة الماضى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا.
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