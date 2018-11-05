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فن

ماجد أباظة يبدأ تصوير بحر بطولة المصري

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
بدأ الفنان ماجد أباظة تصوير أول مشاهده في مسلسل "بحر"، معبرا عن سعادته بهذه المشاركة خاصة أن هذا العمل هو أول بطولة تليفزيونية للنجم ماجد المصري ومع مخرج متميز مثل أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج ضخم لشركة سي نيرجي لتامر مرسى.

وأضاف ماجد أنه سعيد أيضًا أن أول مشاهده كانت مع النجم ماجد المصري الذي يتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا وخاصة أنه دراما صعيدية تثير إعجاب المشاهدين دائما.

مسلسل "بحر" من بطولة نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم محمد لطفي ودياب وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة ونورهان ورانيا فتح الله ونخبة من الفنانين الشباب.
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