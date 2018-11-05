ممدوح عباس يوجه رسالة نارية لـ الاعلام الرياضي

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، رساله للاعلام الرياضي بشأن مباراة الاهلي امام الترجي، في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا.



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توينر ":" محاولة تصوير مباراة لكرة القدم في تونس على أنها معركة بين شعبين من بعض الأقلام الصحفية والرياضية في مصر لا يليق ويجب ايقاف هذه الاقلام بأسرع ما يمكن في النهاية هي مباراة لكرة القدم يفوز بها الأجدر وارحمونا يرحمكم الله".



يذكر ان الاهلي فاز في ذهاب النهائي بثلاثية مقابل هدف ببرج العرب حيث سيواجه الترجي في إياب البطولة برادس الجمعة المقبلة.