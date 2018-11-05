ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ممدوح عباس يوجه رسالة نارية لـ الاعلام الرياضي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، رساله للاعلام الرياضي بشأن مباراة الاهلي امام الترجي، في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توينر ":" محاولة تصوير مباراة لكرة القدم في تونس على أنها معركة بين شعبين من بعض الأقلام الصحفية والرياضية في مصر لا يليق ويجب ايقاف هذه الاقلام بأسرع ما يمكن في النهاية هي مباراة لكرة القدم يفوز بها الأجدر وارحمونا يرحمكم الله".

يذكر ان الاهلي فاز في ذهاب النهائي بثلاثية مقابل هدف ببرج العرب حيث سيواجه الترجي في إياب البطولة برادس الجمعة المقبلة.
loading...

ترشيحاتنا

ردود فعل غاضبة من قلب طهران.. إيرانيون: ترامب مجنون وأمريكا الشيطان الأكبر.. صور

استبعاد ميسي من قائمة برشلونة خلال مواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال

بسام راضي: منتدى الشباب أصبح عالميا ودول كثيرة تدرس التجربة المصرية

أميتاب باتشان يعود إلى القاهرة بعد غياب 18 عاما

إيمي سلطان تروي تفاصيل تحولها من مهندسة إلى راقصة

سعوديون يكرمون مصريا قرر العودة للوطن بعد 35 عاما عمل.. فيديو

بث مباشر.. فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ

علامات انتبهي لها.. مؤشر لحاجتك لطرد السموم من الجسم

اليوم.. الإسكان تفتح باب حجز المرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن

اصنعي بنفسك مزيل عرق آمنا لا يسبب اسمرار الجلد بأقل التكاليف

تعرف على حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

فيديو

مسئولة برامج الشباب بأوغندا: يجب تدريس الحماية من الإنترنت للأطفال..فيديو
طريقة عمل الفراخ المشوية بالروزماري مع الشيف هالة فهمي
Bohemian Rhapsody للممثل المصري رامي مالك يتصدر البوكس أوفيس..فيديو
المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟