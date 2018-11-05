ليفربول يوجه رسالة حماسية لـ محمد صلاح قبل مواجهة ريد ستار

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بهدف محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب المصري رقم ٥٠ مع الفريق.



وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" في آخر مباراة لنا في التشامبيوزن ليج ...سجل محمد صلاح هدفه رقم 50 مع الريدز ...ركلة جزاء ولا أروَع" .



يذكر أن ليفربول سيواجه غدا فريق ريد ستار ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.