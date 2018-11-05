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رياضة

ليفربول يوجه رسالة حماسية لـ محمد صلاح قبل مواجهة ريد ستار

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
حرص نادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بهدف محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب المصري رقم ٥٠ مع الفريق.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" في آخر مباراة لنا في التشامبيوزن ليج ...سجل محمد صلاح هدفه رقم 50 مع الريدز ...ركلة جزاء ولا أروَع" .

يذكر أن ليفربول سيواجه غدا فريق ريد ستار ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
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