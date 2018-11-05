هنا الزاهد تبهر متابعيها بإطلالة عصرية.. صور

نشرت الممثلة الشابة هنا الزاهد صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت هنا خلال الصور بإطلالة حيوية، حيث ارتدت بنطلون جينز وسترة قطنية ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض ومعها قميص لبنى اللون، ما منحها مظهرا جذابا متناسق مع قوامها الرشيق، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستغرام.



واعتمدت على خصلات شعرها الشقراء الطويلة المنسدلة على كتفيها، ومكياجا هادئا أبرز جمال ملامحها، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارت العصرية وساعة يد.