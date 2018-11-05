طوارئ بالسويس لمواجهة آثار الأمطار.. وحركة الموانئ لم تتأثر

شهدت محافظة السويس هطول أمطار غزيرة أدت لشلل فى حركة المرور خاصة فى الشوارع الفرعية وبعض الميادين المحورية.



وأعلن رؤساء الأحياء حالة الطورئ تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عبد المجيد مطر بنشر سيارات كسح المياه فى الشواع التى تسبب فيها تراكم المياه لإعاقة سير المواطنين والسيارات وحركة التجارة.



ولم تتأثر حركة السفن بموانئ السويس بهطول الأمطار وانتظمت حركة سفر ووصول السفن التجارية والبضائع دون أى تأخير.