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محافظات

الغردقة تطبق أول تجربة لوضع حاويات القمامة تحت الأرض

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:36 ص
اللواء أحمد عبد
اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
قرر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وضع حاويات القمامة تحت الأرض بميدان "ومبي" كأول تجربة رائدة بالغردقة لتقوم شركة النظافة "هيبكا" بسحبها وإفراغها بسيارة مجهزة لذلك.

وأكد عبد الله، أن هذه التجربة لها العديد من الفوائد على المستويات الصحية والجمالية، حيث تحد من تجمع الحشرات وانتشار الأمراض وإخفاء القمامة والحاويات ليتميز الميدان بمظهر جمالى راقٍ.

ويأتى ذلك ضمن خطة تطوير وتجميل المدينة التي وضعها محافظ البحر الأحمر لتغيير الصورة الجمالية للمحافظة وتحويل المحافظة إلى أفضل محافظات مصر، ويتابع الخطة الموضوعة يوميا من خلال الجولات الميدانية بشوارع الغردقة للوقوف على آليات التنفيذ.
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