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لجنة التصنيف بجامعة طنطا: جهود للصعود بترتيب الجامعة محليا وأفريقيا وعالميا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
أحمد على
عقدت لجنة التصنيف بجامعة طنطا اجتماعًا بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .. شارك في الاجتماع عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية بالجامعة ووحدات الـlT.

أكد الدكتور "عتمان" أهمية دخول الجامعة في التصنيفات الدولية، موضحًا أن هناك جهودا تبذل للنهوض بترتيب الجامعة محليًا وأفريقيًا وعالميًا، حيث يؤدي ذلك إلى تدعيم الشهرة اﻷكاديمية للجامعة ومؤشر هام لجذب الطلاب الوافدين وزيادة مصداقية الجامعة في سوق العمل، موضحًا أن جامعة طنطا حصلت على الترتيب التاسع محليًا والترتيب الثامن على مستوى الجامعات الحكومية والترتيب 29 على المستوى اﻷفريقي.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى الشيخ، أن وجود الجامعة في التصنيف يساعد على تمكين الطلاب من الإجادة العلمية وجذب الباحثين والكفاءات العلمية ويؤثر بدوره على التوأمة والشراكة المؤسسية مع الجامعات اﻷخرى. 

واستعرضت خلال الاجتماع الدكتورة دينا عبدالهادي مدير البوابة الإلكترونية أهم المعايير المشتركة بين التصنيفات العالمية للجامعة وأهمها معيار السمعة اﻷكاديمية ومعيار التأثير البحثي.
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