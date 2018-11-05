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مرأة

ماسك الطين الأخضر لعلاج حب الشباب وفوائده الصحية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:19 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تبحث الكثير من الفتيات المراهقات على الطريقة الصحيحة للأهتمام بالبشرة والتخلص من حب الشباب وبقع الوجه ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم خبيرة التجميل حنان الديب ماسك الطين الاخضر للوجه موضحة أهم فوائد ماسك الطين الأخضر .

المكونات :
3 ملاعق كبيرة طين أخضر
القليل من الحليب
ملعقتان ماء ورد

طريقة الإستخدام:
- اخلطي كمية مناسبة من الحليب على الطين مع ماء الورد حتي تحصلين على عجينة ناعمة ورقيقة.
- طبقي طبقة صغيرة من الخليط على وجهكِ، وإتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 45 دقيقة.
- نظفي بشرتكِ بالماء الفاتر وتمتعي ببشرة سحرية نظيفة ورقيقة كبشرة الأطفال.

فوائد ماسك الطين :
- للتخلص من حب الشباب
- يساعد على محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب .
- يقلل من انتاج الزيت الزائد في الجلد.
- يمنع المسام على جلدك من الانسداد.
- يساعد على إزالة الغبار والأوساخ والشوائب الأخرى من بشرتك.
- يمتلك خصائص تفتيح البشرة التي تساعد على تلاشي وتخفيف ندبات حب الشباب أو البقع الداكنة.
- يقشر البشرة بشكل فعال ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة بشكل دائم.
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