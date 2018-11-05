مقالات الصحف اليوم: يوسف القعيد يكتب عن أهمية دور منتدى الشباب ..وجدي زين يشيد بالفتاة الإيزيدية ..جلال دويدار يتحدث عن نهاية الدروس الخصوصية.. وعماد الدين أديب: اللعب على المكشوف

-يوسف القعيد يكتب: شبابهم وشبابنا: وداعا أيها الماضى

-جلال دويدار: اصبروا.. نهاية الدروس الخصوصية تتحقق تطوير العملية التعليمية

-وجدى زين الدين: "نادية الايزيدية"

-عماد الدين أديب: قانون المنطقة الآن:" اللعب على المكشوف"



استعرضت مقالات الصحف اليوم العديد من القضايا وأهمها رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الأول من فعاليات منتدى شباب العالم وتطوير المنظومة التعليمية



الأهرام



تحدث يوسف القعيد فى مقاله عن دور منتدى شباب العالم الذى تقام نسخته الثانية فى مدينة شرم الشيخ، فى خلق حالة تقارب وتبادل الأفكار بين الشباب، ورؤيتهم للمستقبل وقدرتهم على الحلم والتقدم للأمام، واستلهام التجارب الناجحة خلقت تغييرات جوهرية فى عوالم اليوم، مؤكدا أن مؤتمرات الشباب لو استطاعت تحريك المياه الراكدة فى العلاقة المركبة والمعقدة بين الماضى الذى يصب فى الحاضر والحاضر الذى يحلم بالمستقبل ووصلنا إلى الحد الأدنى من التناقض الطبيعى، بينها نكون قد أنجزنا للأجيال الجديدة الكثير.



الأخبار



يؤكد جلال دويدار على أهمية تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، وضرورة القضاء على الدروس الخصوصية، مشددًا على ضرورة إعطاء فرصة لتطبيق وتفعيل عملية تطوير وتحديث العملية التعليمية بما يؤدى لاختفاء الدروس الخصوصية التي لن يكون الطالب في حاجة إليها، مختتمًا مقاله بالقول :"أننا إذا كنا قد صبرنا علي بلاء هذه الدروس لأكثر من أربعة عقود مضت أو أكثر فإنه لن يضرنا أن ننتظر سنة وسنتين حتي يتم الإصلاح التعليمي".



الوفد



أشاد الكاتب وجدي زين الدين بالفتاة الإيزيدية الحاصلة على نوبل، نادية مراد، وكلمتها بمنتدى الشباب العالمى بشرم الشيخ، قائلًا إن صرخة "نادية" للعالم أجمع، بمثابة رسالة قوية حتى يتحد العالم ضد هذا الإرهاب الأسود والذى يدمر البلاد والعباد، مشيرًا إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى العالم الذى خرج شعبها على رأى واحد يومى 30 يونيو و3 يوليو ينادى بوقف المهازل التى يرتكبها الإرهابيون فى حق الانسانية.



الوطن



يرى عماد الدين أديب أن سمة المرحلة التى نحياها فى المنطقة الآن هى "اللعب على المكشوف"، لأن الباطن أصبح ظاهرًا، والأزمات الأخيرة أوضحت من هو الحليف الحقيقى ومن هو العدو الحقيقى، ومن يؤيد لموقف مبدئى، ومن يعارض لأنه يسعى للابتزاز بكل أشكاله.

