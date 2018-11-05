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برلمان

برلمانى يشيد بجهود الداخلية وسرعة الثأر لشهداء الوطن

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:31 ص
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عثمان
ماجدة بدوى
أشاد النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بجهود وزارة الداخلية بسرعة الثأر لشهداء وضحايا الحادث الإرهابى الإجرامى الذى وقع في المنيا تجاه المواطنين المصريين وهم عائدون من دير الأنبا صموئيل، وصفا عملية التصفية للخلايا الإرهابية بأنها أثلجت صدور أهالي الشهداء والشعب المصري بكل فئاته.

وأكد نائب الإسكندرية فى بيان، الاثنين، أن سرعة التوصل للجناة وتصفيتهم تؤكد يقظة رجال الأمن وأن مصر عازمة على اجتثاث كل هذه البؤر الارهابية واجتثاث عناصرها المجرمة التى لا تعرف حرمة للدم أو الدين أو الوطن، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل دائما بلد الأمن والأمان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الداخلية بذلت مجهودا كبيرًا لوقف العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، ولابد من تكثيف الجهود لتطهير المناطق الصحراوية من تلك العناصر الإرهابية المأجورة التى تريد هدم إستقرار وأمن الوطن والمواطنين.
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