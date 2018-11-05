جمعية النقل: تغيير مسار التجارة العالمية عن قناة السويس أمر مستحيل





لافتا إلى أن حركة التجارة مرتبطة بوثائق تامين على المسار وعلى المعدات والأفراد وبالتالي تغيير المسار ليس فقط قرار منفرد من صاحب البضائع ولكن هناك خطوطا ملاحية عالمية تقود حركة التجارة وهى صاحب اليد العليا فى هذة الأمور ولن تسمح بتراجع إيراداتها بسبب صراعات سياسية او محاولات لانشاء مشروعات وهمية مثل المشروع الإيراني



وكشف الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، حقيقة طريق إيران الذى أدعى البعض أنه يهدد قناة السويس ، مؤكدا أن المشروع الايرانى مجرد شو اعلامى ، ولن يهدد ايرادات القناة.



واوضح انه على مدار السنوات الخمس الأخيرة تعرضت قناة السويس للعديد، من المؤامرات ومحاولات البعض بتهديدها وضرب إيراداتها من خلال عدد من المشروعات الوهمية.



وأضاف : "كان ابرز المشروعات التى أطلقها البعض لتهديد ايرادات قناة السويس ، مشروع اسرائيلى ، ومشروع روسى ومشروع ايرانى

وكان المشروع الاسرائيلي يستهدف انشاء قناة عبارة عن أنبوب لنقل التجارة العالمية وبعد ثابت فشل المشروع تراجعت الجهات الدولية عن تمويله.



وأشار "سعداوى" إلى أن المشروع الاخر هو شق قناة بالقطب الشمالى من روسيا ، ولكن المشروع فشل ولم تمر منه سوى عدد قليل من السفن لا يتجاوز عددها ٢٠٠ سفينة خلال عام وهو ما يمر من قناة السويس فى ٤ أيام.



أكد المهندس علاء سعداوى الأمين العام للجمعية المصرية للنقل على ان عمليات تغيير مسار التجارة العالمية امر مستحيل ، مشيرا إلى أن قناة السويس هى الشريان الاهم والأساسى للتجارة العالمية.