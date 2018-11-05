ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

جمعية النقل: تغيير مسار التجارة العالمية عن قناة السويس أمر مستحيل

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس علاء سعداوى الأمين العام للجمعية المصرية للنقل على ان عمليات تغيير مسار التجارة العالمية امر مستحيل ، مشيرا إلى أن قناة السويس هى الشريان الاهم والأساسى للتجارة العالمية.

لافتا إلى أن حركة التجارة مرتبطة بوثائق تامين على المسار وعلى المعدات والأفراد وبالتالي تغيير المسار ليس فقط قرار منفرد من صاحب البضائع ولكن هناك خطوطا ملاحية عالمية تقود حركة التجارة وهى صاحب اليد العليا فى هذة الأمور ولن تسمح بتراجع إيراداتها بسبب صراعات سياسية او محاولات لانشاء مشروعات وهمية مثل المشروع الإيراني

وكشف الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، حقيقة طريق إيران الذى أدعى البعض أنه يهدد قناة السويس ، مؤكدا أن المشروع الايرانى مجرد شو اعلامى ، ولن يهدد ايرادات القناة.

واوضح انه على مدار السنوات الخمس الأخيرة تعرضت قناة السويس للعديد، من المؤامرات ومحاولات البعض بتهديدها وضرب إيراداتها من خلال عدد من المشروعات الوهمية.

وأضاف : "كان ابرز المشروعات التى أطلقها البعض لتهديد ايرادات قناة السويس ، مشروع اسرائيلى ، ومشروع روسى ومشروع ايرانى
وكان المشروع الاسرائيلي يستهدف انشاء قناة عبارة عن أنبوب لنقل التجارة العالمية وبعد ثابت فشل المشروع تراجعت الجهات الدولية عن تمويله.

وأشار "سعداوى" إلى أن المشروع الاخر هو شق قناة بالقطب الشمالى من روسيا ، ولكن المشروع فشل ولم تمر منه سوى عدد قليل من السفن لا يتجاوز عددها ٢٠٠ سفينة خلال عام وهو ما يمر من قناة السويس فى ٤ أيام.
loading...

موضوعات متعلقة

سعداوي: قانون الاستثمار وموانئ قناة السويس مفتاح التنمية في سيناء

المصرية للنقل: صناعة التخزين تدر على مصر 50 مليار دولار سنويا

«المصرية للنقل»: وجود «بيئة تشريعية» يضمن رفع القدرة التنافسية لـ «اقتصادية قناة السويس»

سعداوي يطالب بمضاعفة رسوم قناة السويس على سفن قطر ومن يساندها

برلماني: إيرادات قناة السويس الجديدة ستتضاعف بحلول 2023

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تعفي 8 دول من العقوبات المفروضة على إيران

Bohemian Rhapsody للممثل المصري رامي مالك يتصدر البوكس أوفيس..فيديو

مسئولة برامج الشباب بأوغندا: يجب تدريس الحماية من الإنترنت للأطفال..فيديو

أول دولة تعلن الحصول على استثناء من العقوبات الأمريكية على إيران

خالد عكاشة: الإرهاب دائم الاستكشاف لأسلاك المجتمع العارية.. فيديو

حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود وشه حلو على البيت الأبيض

حملة في السعودية لمقاطعة موقع أمازون الأمريكي

خالد عكاشة: الإرهاب يحقق استفادة كبيرة من مواقع التواصل.. فيديو

ليفربول يوجه رسالة حماسية لـ محمد صلاح قبل مواجهة ريد ستار

عارضة أزياء دولية: مواقع التواصل تساعدنا على اتخاذ قرارات صائبة..فيديو

بعد تأخره بالحمام.. شاب يناشد الرئيس السماح بعودة صديقه للقاعة.. شاهد رد فعل السيسي

خالد بيومي يشيد بـ مذيع صدى البلد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

خبيرة: من يملك ثورة معلوماتية يمتلك القوة والتأثير في العالم
محمد خيرت: وسائل التواصل صاحبة الفضل في التجمع بمنتدى شباب العالم..فيديو
خبيرة تكنولوجيا رقمية: وسائل التواصل مجدية لأصحاب المشروعات الصغيرة..فيديو
مها علام: وسائل التواصل أصبحت قادرة على التحكم بعقول مستخدميها.. فيديو
الصليب الأحمر: تأثيرالإنترنت إيجابي فى الإغاثة الإنسانية والتبرعات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟