كوريا الجنوبية تحصل على استثناء من العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني

أفادت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أن سول حصلت على استثناء من الولايات المتحدة بشأن الحظر الأمريكي الجديد على واردات النفط الإيراني بعد أشهر من المفاوضات بين البلدين.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن قرار الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات النفطية على إيران من المقرر أن يدخل اليوم حيز التنفيذ، وذلك في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.



وهددت إدارة ترامب باتخاذ إجراءات عقابية ضد الدول التي تشتري النفط الإيراني وتعوق هدفها في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى صفر، ومنحت فترة سماح مدتها 180 يوما، إلا أن الخارجية الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي استثناء 8 دول من الحظر الأمريكي بشكل مؤقت دون تحديد الدول.



وأفادت تقارير جديدة أن كوريا الجنوبية من بين الدول التي حصلت على الاستثناء.



وكان مسؤولون كوريون جنوبيون قد حاولوا إقناع نظرائهم الأمريكيين بضرورة إعفاء بلادهم من العقوبات لأن صناعة البتروكيماويات في كوريا الجنوبية تعتمد على النفط الإيراني مما يؤثر على الاقتصاد الكوري الجنوبي.



