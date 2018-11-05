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مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
نظمت أمانة الزيتون بحزب مستقبل وطن حملة لتجميل وإنارة شارع طومانباى بالدائرة.

وشارك في الحملة كافة أعضاء الأمانة وعدد كبير من شباب الحزب.

ومن جانبه صرح عمرو رشدى (أمين القسم ) بأن الأمانة ستستمر فى تنظيم الأنشطة والفاعليات بمختلف الصور فى إطار خطتها للتواصل المباشر مع المواطنين .

يذكر أن حزب مستقبل وطن قدم العديد من الأنشطة والفعاليات التى تخدم المواطنين خاصة الأكثر احتياجا حيث وجه القوافل الطبية والغذائية للقرى والمحافظات لتوزيع السلع الغذائية والكشف على المواطنين بالمجان.
مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور
مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور
مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور
مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور
مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور
مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور
مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور
مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور
مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور
مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور
مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور
مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور
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