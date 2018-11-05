خالد عكاشة: الإرهاب دائم الاستكشاف لأسلاك المجتمع العارية.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن الإرهاب تحققت له عين كبيرة بانفتاح جميع شبكات التواصل الإجتماعي، التي يستطيع من خلالها أن يطل على المجتمعات.



وأضاف "عكاشة" خلال جلسة "مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها" خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أنه من خلال تلك العين يستطيع الإرهاب القيام بدراسات مسحية تساعده على رسم خططه المستقبلية، حيث يكتشف فجوات المجتمعات والأسلاك العارية التي إذا طرقها بقوة يستطيع أن يؤلمها.



وأردف "عكاشة" أن هذا المشهد المعقد الذي تضعنا فيه شبكات التواصل الإجتماعي يضع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للدول في مواجهة كبيرة وشرسة.