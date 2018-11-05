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أخبار العالم

قائد الجيش الباكستاني يثمن التدريبات المشتركة مع روسيا بمجال مكافحة الإرهاب

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
أ ش أ
صرح قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باخوا اليوم الاثنين بأن التدريبات الجارية مع الجيش الروسي تعد مظهرا عظيما لتعزيز العلاقات القائمة بين الجيشين.

وأعرب باخوا -حسبما نقلت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية- عن تقديره لكفاءة وإخلاص القوات المشاركة في تدريبات مكافحة الإرهاب المقامة في باكستان بالإضافة إلى مستواها الاحترافي.

وجاءت تصريحات باخوا في آخر أيام التدريب المشترك المقام في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب والذي يدور حول مكافحة الإرهاب لقوات العمليات الخاصة الباكستانية والقوات الأرضية الروسية بالإضافة إلى تبادل الخبرات بهذا المجال.
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