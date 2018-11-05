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أخبار العالم

إيران تلقي باللوم على الدنمارك بسبب مؤامرة إسرائيلية مزعومة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:38 ص
وزير الاستخبارات
وزير الاستخبارات الإيراني، محمود العلوي
أماني إبراهيم
صرح وزير الاستخبارات الإيراني، محمود العلوي، بتكذيب مزاعم وجود مؤامرة تدبرها طهران لقتل أحد نشطاء المعارضة بالدنمارك، واصفا ذلك المخطط بانه لا يعدو إلا مؤامرة إسرائيلية للإضرار بعلاقة طهران مع الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير الإيراني للتليفزيون الحكومي في طهران، اليوم الاثنين، إن النظام الصهيوني هو المتسبب في هذه التصريحات الكاذبة، وفقًا لـ صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأعلنت السلطات الدنماركية، الأسبوع الماضي، عن أن الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه فيهم، وهو نرويجي من أصل إيراني، ولكنه نفى ارتكاب أي مخالفات أو وجود نية لديه لارتكاب أي حادث، ولكن وفقا للسطات فإنه سيظل محتجزا رهن الحبس الاحتياطي حتى الثامن من نوفمبر.
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