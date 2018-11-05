مدرب الترجي يفرض سرية تامة على تدريبات الفريق استعدادا لـ الأهلي

رفع الجهاز الفنى لفريق الترجى التونسى حالة الطورائ القصوى استعدادا لمواجهة الأهلى مساء الجمعة المقبلة بملعب رادس فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا .



وشهدت التدريبات حضور حمدي المؤدب، رئيس الترجي، الذي حرص على تقديم الدعم المعنوي للاعبين وتشجيعهم على كسب مباراة الإياب أمام الأهلي، الجمعة المقبلة.



وحرصت جماهير الترجي على الحضور بكثافة لدعم اللاعبين في التدريبات، رغم سوء الأحوال الجوية.



وشارك المهاجم هيثم الجويني في التدريبات الجماعية، وهو ما يؤكد جاهزيته لمباراة الإياب، فيما واصل أيمن بن محمد قيامه بتدريبات فردية.



وقرر الجهاز الفنى للترجى فرض حالة كبيرة من السرية التامة على تدريبات ابتداء من يوم الثلاثاء، من أجل زيادة تركيز اللاعبين وتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مباراة الإياب أمام الأهلي.



يذكر أن مباراة الذهاب في نهائي دوري الأبطال انتهت بفوز الأهلي على الترجي بنتيجة 3-1 ببرج العرب، بينما تقام مباراة الإياب، يوم الجمعة المقبلة، على ملعب رادس.