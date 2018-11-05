الصليب الأحمر: تأثيرالإنترنت إيجابي فى الإغاثة الإنسانية والتبرعات

قال دانتي ريكولا، مسئول الاعلام الاجتماعي بالاتحاد الدولي بالصليب الأحمر، إن وسائل الإعلام القوية قد توصل تأثيرات متباينة ومتغيرة بالنسبة للمجتمعات المتغيرة، موضحًا ان منظمات الاغاثة الانسانية تستخدم هذه الوسائل بصورة إيجابية في التواصل مع ادارتها العامة، ومع من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.



وأضاف "ريكولا" في كلمته خلال فعاليات المائدة المستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الأثنين، انه خلال شهر رمضان الماضي تواصلنا بشكل إيجابي مع من يحتاجون المساعده في ثماني دول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.



واوضح انه خلال شهر رمضان تزداد التبرعات الخيرية، ما يستدعي وجود تواصل للتواصل بين الطرفين، وبالفعل وسائل التواصل الاجتماعي كانت وسيلة فعالة وإيجابية لتحقيق هذا الامر.

