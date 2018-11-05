رئيس الوزراء يلتقي مع مسؤولي صندوق الثروة السيادية في الصين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الاثنين ، مسؤولي مؤسسة الصين للاستثمار (سي آي سي) صندوق الثروة السيادية في الصين، وذلك في ختام زيارته لشنجهاي.



واستعرض مسؤولو المؤسسة –خلال اللقاء- نشأة صندوق الثروة السيادية، ورأسماله الذي ارتفع من 200 مليار دولار وقت إنشائه عام 2007 إلى نحو تريليون دولار حاليا.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع على زيارة وفد من صندوق الثروة السيادية الصيني لمصر للقاء المعنيين بالصندوق السيادي المصري ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار للصندوق السيادي الصيني في مصر.