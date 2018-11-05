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أخبار العالم

زعيم الكوري الشمالي يلتقي الرئيس الكوبي في بيونج يانج

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:09 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مع الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل في بيونج يانج القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم /الإثنين/ - نقلا عن صحيفة الحزب الحاكم في كوريا الشمالية- أن كيم أعرب عن رغبته في التعاون بشكل وثيق مع إخوانه الكوبيين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام فقط من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوبا، كما تعد أول زيارة خارجية يقوم بها دياز-كانيل منذ أن تولى مقاليد السلطة في البلاد في ابريل الماضي بعد ما يقرب من ستة عقود من حكم فيدل كاسترو ثم أخيه راؤول.


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