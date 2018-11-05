ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

يوم علمي للكشف عن الجديد في زراعة الأسنان بصحة المنوفية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
محمد امين
أقيم اليوم تحت رعاية الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم العلمي للكشف عن الجديد في زراعة الأسنان برئاسة الدكتور خيري المرسي أستاذ جراحة الوجه والفكين بالقصر العيني وبحضور مدير عام إدارة الأسنان بالمديرية ونقيب أطباء الأسنان وكذلك حضور 100 طبيب اسنان من الإدارات والمستشفيات وذلك برعاية شركة Abbott.

وقام الدكتور خيري المرسي بشرح كيفية اختيار الزراعات في الفكين العلوي والسفلي وكيفية وضع التركيبات اللازمة والمناسبة للزراعات سواء المتحركة أو الثابتة مع مراعاة الصحة العامة للمريض.

وأكد المرسي، أن زراعة الأسنان علم جديد يبحث في الجزء التعويضي منها بدون الإضرار بالأسنان السليمة.
loading...

ترشيحاتنا

حملة في السعودية لمقاطعة موقع أمازون الأمريكي

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44.501 مليار دولار

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود.. اليوم

شاهد .. أبناء هنا شيحة أثناء عقد قرانها على أحمد فلوكس

ريجيم المشروبات الحارقة لكسر ثبات الوزن بسرعة لا تتوقعينها

عاد إلى منزله بعد شهرين من وفاته

الحضري يشكر الفيفا بعد تخليد مقتنياته في متحف زيوريخ.. صور

الزمالك يسعى لاقتناص نقاط حرس الحدود اليوم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري حماة عمق الوطن.. 65 عامًا من البطولات والتضحيات..اللواء خالد توفيق: توعية وتثقيف الشباب الهدف الرئيسي لنا..وزيارات ميدانية للطلبة للمشروعات العملاقة المقامة في مصر..صور

9 سيارات كهربائية محلية الصنع تتصدر معرض القاهرة الدولي للابتكار

أنغام تستعد لإحياء حفل بالكويت برفقة أصالة

ممدوح عباس يوجه رسالة نارية لـ الاعلام الرياضي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

شوقي: عدد المعلمين في مصر يفوق تعداد سكان بعض الدول.. فيديو
وزير التعليم: المعلم ليس المسؤول الوحيد لبناء شخصية الطفل.. فيديو
السيسي: أي محاولة لمنع وسائل التواصل الاجتماعي لن تنجح.. فيديو
شاهد .. مصرع طفلة بسبب تلال القمامة بشبرا الخيمة
السيسي: تطور وسائل الاتصال تسبب في خطر كبير على المنطقة العربية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟