يوم علمي للكشف عن الجديد في زراعة الأسنان بصحة المنوفية

أقيم اليوم تحت رعاية الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم العلمي للكشف عن الجديد في زراعة الأسنان برئاسة الدكتور خيري المرسي أستاذ جراحة الوجه والفكين بالقصر العيني وبحضور مدير عام إدارة الأسنان بالمديرية ونقيب أطباء الأسنان وكذلك حضور 100 طبيب اسنان من الإدارات والمستشفيات وذلك برعاية شركة Abbott.



وقام الدكتور خيري المرسي بشرح كيفية اختيار الزراعات في الفكين العلوي والسفلي وكيفية وضع التركيبات اللازمة والمناسبة للزراعات سواء المتحركة أو الثابتة مع مراعاة الصحة العامة للمريض.



وأكد المرسي، أن زراعة الأسنان علم جديد يبحث في الجزء التعويضي منها بدون الإضرار بالأسنان السليمة.