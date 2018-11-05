شاهد.. هكذا تداول المصريون أخبار العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

حالة من الترقب سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد دخول حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران في حيز التنفيذ، حيث تداولوا أخبار الأزمة بين إيران وأمريكا من خلال هاشتاج #طهران العاصمة الإيرانية.



وغرد نشطاء تويتر عبر الهاشتاج، مؤكدين أن العقوبات تطال قطاعين مهمين في إيران وهما النفط والبنوك، وذلك الوصول بصادرات النفط الإيرانى إلى المستوى الصفر.



وتطال العقوبات الأمريكية على إيران ما يقرب من 700 من الشخصيات والكيانات، حيث تعهدت الإدارة الأمريكية أن تكون العقوبات على إيران هي الأشد على الإطلاق.