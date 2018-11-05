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خبيرة: من يملك ثورة معلوماتية يمتلك القوة والتأثير في العالم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:03 م
الدكتورة مها محمد
الدكتورة مها محمد علام
ندى فتح الله
قالت الدكتورة مها محمد علام، باحثة ومفكرة بالمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، إن ثورة المعلومات جعلت من المعلومة ثروة وسلاحا ومن يمتلكها يمتلك القوة والتأثير.

وتابعت "علام" خلال جلسة "مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها" خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن وسائل التواصل الإجتماعي أقحمت الكثير من الشعوب في حالة الإستهداف المباشر من قبل فواعل بعيدة عن الدول ذاتها.

وأشارت "علام" إلى أن هناك العديد من المخاطر التي تواجهها المجتمعات من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، وعلى رأسها الحروب النفسية المرتبطة باستخدام الدعاية المضللة، التي تهدف إلى تغيير رؤية الفرد لذاته وإحساسه الدائم بالدونية.
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