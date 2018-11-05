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استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
مريم صليب
تابع حي الزيتون، بالتعاون مع فرع هيئة النظافة، أعمال النظافة الدورية، كما تم إزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين التي نشرها موقع صدى البلد.

وفي إطار المتابعة المستمرة للقضاء على المخالفات ورفع الإشغالات، شن رئيس حى الزيتون بالتعاون مع هيئة النظافة بالحي، حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات وإزالة أكوام القمامة من الشوارع.

وطالب المسئولون بالحي المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحى وعدم وضع إشغالات بالطرق والالتزام بالمساحات المحدد لهم وعدم إلقاء القمامة بالشارع مرة أخرى، وإبلاغ الحي فور وجود أي تعد من الباعة الجائلين على الطريق أو ما شابه.

وكان المواطن جمال محمد، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، قد نشر تفاصيل هذه المشكلة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع قائلا: "شارع سليم الأول يعانى من استيلاء الباعة الجائلين المستمر على مساحة الشارع ومداخل العقارات لعرض بضاعتهم، ما يوقف حركة السير وينشر نوعا من أعمال البلطجة بالحى".

وطالب القراء، المسئولين ورئيس الحى بسرعة التعامل مع الأمر وإزالة الإشغالات والسيطرة على أصحاب المحلات وتعيين فرد أمن للعمل على عدم عودة المشكلة مرة أخرى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات في حي الزيتون.. صور
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