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أخبار العالم

مقتل وإصابة 13 من القوات الفنزويلية في اشتباكات بالقرب من الحدود الكولومبية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:08 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع في فنزويلا مقتل 3 من جنودها وإصابة 10 آخرين في اشتباكات وقعت بالقرب من الحدود الكولومبية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقله راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الاثنين/ - أن الجنود تعرضوا لهجوم من قبل جماعات شبه عسكرية.

ومن جهتها، قالت مصادر بالمعارضة "إن منفذي الهجوم ينتمون لجيش التحرير الوطني لكولومبيا، والذي يعد الجماعة المتمردة الوحيدة التي مازالت نشطة في كولومبيا".

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