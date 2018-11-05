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أزهر مطروح يقدم واجب العزاء في ضحايا حادث المنيا.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
أيمن محمود
زار وفد من الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، برئاسة محمد حلمي، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، كنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح، لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث المنيا بعد الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف أتوبيس رحلات في طريق عودته من دير الأنبا صموئيل.

وأكد محمد حلمي، على الثقة في اصطفاف شعب مصر للتكاتف في مواجهة كل المحاولات التي تهدف لزعزعة استقرار الوطن لتحقيق الأمن والتقدم لمصر وشعبها، مشددًا على ضرورة قيام كافة المؤسسات والعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب لمواجهة الفكر المتطرف.

وأعرب الشيخ نجيب عبد الوهاب، الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، مستنكرًا كل المحاولات التي تعوق مسيرة التقدم والإصلاح التي تسير عليها مصر، وأكد إن الإرهاب لا دين له، وأننا جميعًا مسلمين وأقباط، يدًا واحدة في مواجهة هذا الإرهاب الأسود، الذي يأبى أن يترك الفرصة للفرحة، ويتعمد القتل وترويع الآمنين، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبلهم عنده من الشهداء، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبه وجه الأب متي زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء، خالص شكره لوفد الأزهر الشريف ، مؤكدا إن المصريين جميعهم متألمين مما حدث لإخوانهم الذين استشهدوا في هذا الحادث الخسيس، مؤكدًا على إن جميع المؤسسات الدينية والإعلامية يحملون أمانة كبيرة في هذه الآونة، مشيرًا إلى أن مسئولية الإعلاميين استغلال أقلامهم وكتاباتهم للإرتقاء بضمير الشعب المصري، والمؤسسات الدينية في تنظيم حملات تنويرية في المدن والقرى والنجوع، للوصول لكافة المصريين، لنزع الأفكار المتطرفة ممن تم سمهم وتشويه عقولهم بها.
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