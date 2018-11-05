شاهد.. لقطات مخيفة لدمار مدن إيطالية بسبب العواصف الشديدة

عرضت قناة "يورو نيوز"، مشاهد صادمة للدمار الذي تعرضت له إيطاليا بسبب الأمطار والعواصف التي شهدتها منذ عدة أيام واقتلعت ملايين الأشجار وعزلت قرى وطرقا.



وقال مسئولون في إيطاليا، إن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية ليرتفع بذلك عدد قتلى العواصف التي تجتاح إيطاليا إلى 29 شخصا.



وأشار متحدث باسم شرطة عاصمة صقلية، إلى أن أمطارا غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات مما أدى إلى وفاة 10 أشخاص في المنطقة المحيطة بمدينة باليرمو.