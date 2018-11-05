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حوادث

إخلاء سبيل 5 متهمين في قضية خلية شقة الهرم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:07 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، داخل غرفة المشورة قبول الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع فى القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا المسماة إعلاميا بـ"خلية شقة الهرم" وألغت قرار الحبس الاحتياطى.

وكانت النيابة وجهت للـ 5 متهمين، تهمة الانضمام الى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلام ود. عادل السيوى.

وكان مصطفى نصر دفاع المتهمين التمس قبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع طالب بإلغاء القرار المستأنف والأمر بإخلاء سبيل المتهمين ودفع بعدم جواز نظر أمر مد الحبس التجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطى وهو سنتين كما نصت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
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