تأييد تجديد حبس١٠ متهمين بقضية الاختفاء القسري لترويج أخبار كاذبة

قررت الدائرة ١١ بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، داخل غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ود. عادل السيوى رفض الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع بشأن تجديد حبس 10 متهمين بقضية ما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.

