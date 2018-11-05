السيسي: أنا من الجيل الذي عاش بدون تليفزيون..فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فريقين منهم مؤيد للإيجابيات ومنهم مؤيد السلبيات لمواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا أنه يجب تعظيم إيجابيات تلك المواقع والحرص من السلبيات.



وأشار "السيسي خلال كلمته بجلسة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم الإثنين، إلى أن التطور الإنسانى أمر لا قبل لنا به ولكنه من عند الله؛ حيثُ تطورت شبكات التواصل الإجتماعى منذ 12 عاما من صنع الإنسان ولكنه بالمستقبل يتم هدمه ليظهر تطور آخر يتفاعل معه الإنسان والدليل على ذلك أننا نناقش تعظيم إيجابيات التواصل الاجتماعى".



وتابع: "أنا كنت من الجيل الذي عاش بدون تليفزيون حتى جاء كوسيلة اتصال وإعلام وتغيرت الحياة حتى خاف الشعب المصري من التقارب الذي بدأ يتحلى به المجتمع المصري فى هذا التوقيت".